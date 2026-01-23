Омский минздрав: оптимизация роддомов сделала помощь роженицам эффективнее

«Любая оптимизация проходит с чётким расчётом и приоритетом — безопасность матери и ребёнка. Мы не сокращаем коечный фонд там, где это угрожает доступности медпомощи. Речь идёт о перераспределении ресурсов и концентрации сложных случаев в крупных, технически оснащённых перинатальных центрах, где есть всё необходимое, включая реанимацию», — рассказали omsk.aif.ru в пресс-службе ведомства.