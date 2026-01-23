Ричмонд
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омский минздрав: оптимизация роддомов сделала помощь роженицам эффективнее

Власти заявили о сохранении доступности родовспоможения в регионе.

Источник: Аргументы и факты

На фоне недовольства омичей о реорганизации родильных отделений в области, представители регионального минздрава настаивают, что все проводимые изменения направлены на повышение эффективности работы службы родовспоможения и не сказываются негативно на её доступности и качестве.

«Любая оптимизация проходит с чётким расчётом и приоритетом — безопасность матери и ребёнка. Мы не сокращаем коечный фонд там, где это угрожает доступности медпомощи. Речь идёт о перераспределении ресурсов и концентрации сложных случаев в крупных, технически оснащённых перинатальных центрах, где есть всё необходимое, включая реанимацию», — рассказали omsk.aif.ru в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что процесс сопровождается развитием системы маршрутизации беременных и усилением выездных бригад для сопровождения родов в отдалённых районах. Пациенткам гарантируется доставка в профильные учреждения при необходимости.

Эксперты в сфере здравоохранения поясняют, что мировая практика показывает: централизация высокотехнологичной помощи в крупных центрах зачастую ведёт к снижению рисков, так как позволяет сосредоточить лучшее оборудование и самых опытных специалистов в одном месте. При этом стандартные, неосложнённые роды остаются в компетенции местных учреждений.

Главный итог реорганизации, по замыслу властей, — создание чёткой и безопасной системы, где каждая женщина получит помощь в нужном месте и в нужное время, а врачи будут работать в наиболее эффективных условиях. Мониторинг ситуации, как заверяют в министерстве, ведётся постоянно.