Минобразования определило, по каким специальностям будут набирать целевиков в вузы

В перечень включили более 250 специальностей — от педагогических и медицинских до сферы культуры. Есть в списке и транспортная логистика, IT-специальности, психология, философия и даже теология.
Напомним, для поступления по целевому договору есть несколько особенностей. По каждой специальности должен быть конкурс. Кроме того, есть требования к среднему баллу аттестата абитуриента — не ниже 7. Больше обычного и срок отработки по окончании вуза — 5 лет.
В 2025 году было утверждено более 6,6 тыс. целевых мест. При этом общее количество абитуриентов, которые участвовали в конкурсе на целевые места, оказалось около 8 тыс. человек. В итоге успешно сдали внутреннее вступительное испытание и стали студентами около 5,7 тыс. абитуриентов. Больше всего таких первокурсников оказалось на медицинских специальностях.