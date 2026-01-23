Ричмонд
Минобразования определило, по каким специальностям будут набирать целевиков в вузы

В Беларуси определили перечень специальностей, по которым в предстоящую вступительную кампанию будут набирать на целевое обучение. Постановление Министерства образования опубликовано на Национальном правовом портале.

Источник: Reuters

В перечень включили более 250 специальностей — от педагогических и медицинских до сферы культуры. Есть в списке и транспортная логистика, IT-специальности, психология, философия и даже теология.

Напомним, для поступления по целевому договору есть несколько особенностей. По каждой специальности должен быть конкурс. Кроме того, есть требования к среднему баллу аттестата абитуриента — не ниже 7. Больше обычного и срок отработки по окончании вуза — 5 лет.

В 2025 году было утверждено более 6,6 тыс. целевых мест. При этом общее количество абитуриентов, которые участвовали в конкурсе на целевые места, оказалось около 8 тыс. человек. В итоге успешно сдали внутреннее вступительное испытание и стали студентами около 5,7 тыс. абитуриентов. Больше всего таких первокурсников оказалось на медицинских специальностях.