Минобразования определило, по каким специальностям будут набирать целевиков в вузы

В 2025 году было утверждено более 6,6 тыс. целевых мест. При этом общее количество абитуриентов, которые участвовали в конкурсе на целевые места, оказалось около 8 тыс. человек. В итоге успешно сдали внутреннее вступительное испытание и стали студентами около 5,7 тыс. абитуриентов. Больше всего таких первокурсников оказалось на медицинских специальностях.