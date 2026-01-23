Один погиб, двое пострадали: собственник рухнувшего в Новосибирске ТЦ ждет меру пресечения — 15 фото из зала суда

Обрушение произошло в среду. В торговом центре рухнули крыша и второй этаж на площади около 600 квадратных метров. Предварительная причина — скопление снега. Два человека пострадали, но одного спасти не удалось: его вытащили из-под завалов и реанимировали, но безуспешно.