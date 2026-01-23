Ричмонд
Один погиб, двое пострадали: собственник рухнувшего в Новосибирске ТЦ ждет меру пресечения — 15 фото из зала суда

В Новосибирске избирают меру пресечения для руководителя ООО «МС-Групп» Сергея Туркова.

15

В Новосибирске избирают меру пресечения для руководителя ООО «МС-Групп» Сергея Туркова.

Следственный комитет России обвинил владельца торгового центра в Новосибирске в оказании небезопасных услуг, что привело к гибели человека. По данным прокуратуры, это дело расследуется по статье о предоставлении услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

Под следствие попал Сергей Турков, владелец помещения на улице Наумова. Ему вменяют часть 2 статьи 238 УК РФ, пункты «а» и «в». Речь идет о предоставлении услуг, которые привели к смерти человека.

Ранее Туркова задержали на двое суток. Сегодня, 23 января, Первомайский районный суд решит, какую меру пресечения ему избрать.

Обрушение произошло в среду. В торговом центре рухнули крыша и второй этаж на площади около 600 квадратных метров. Предварительная причина — скопление снега. Два человека пострадали, но одного спасти не удалось: его вытащили из-под завалов и реанимировали, но безуспешно.