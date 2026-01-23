На севере Омской области открылся обновленный кадровый центр

В Тевризском районе в пятницу, 23 января, прошло торжественное открытие обновленного кадрового центра. Теперь здешние жители могут пользоваться мерами поддержки занятости в самом современном и удобном формате, сообщила пресс-служба областного минтруда.
«Новый формат центра — это не только обновленные стены, но и совершенно новый подход к работе с людьми. Кадровый центр “Работа России” в Тевризе открыт для всех жителей района и готов помогать каждому найти свое место в профессии и жизни», — отметили в ведомстве.
Особое внимание уделяется работе с молодежью. В обновленном кадровом центре оборудовано современное молодежное пространство, где проводятся интересные и полезные мероприятия для карьерного старта молодых жителей района.
Уже сейчас у центра есть первые успехи. По итогам 2025 года он трудоустроил более 90 несовершеннолетних подростков.
