На севере Омской области открылся обновленный кадровый центр

«Новый формат центра — это не только обновленные стены, но и совершенно новый подход к работе с людьми. Кадровый центр “Работа России” в Тевризе открыт для всех жителей района и готов помогать каждому найти свое место в профессии и жизни», — отметили в ведомстве.