Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На севере Омской области открылся обновленный кадровый центр

Это означает новый подход к помощи людям в поиске работы.

Источник: Комсомольская правда

В Тевризском районе в пятницу, 23 января, прошло торжественное открытие обновленного кадрового центра. Теперь здешние жители могут пользоваться мерами поддержки занятости в самом современном и удобном формате, сообщила пресс-служба областного минтруда.

«Новый формат центра — это не только обновленные стены, но и совершенно новый подход к работе с людьми. Кадровый центр “Работа России” в Тевризе открыт для всех жителей района и готов помогать каждому найти свое место в профессии и жизни», — отметили в ведомстве.

Особое внимание уделяется работе с молодежью. В обновленном кадровом центре оборудовано современное молодежное пространство, где проводятся интересные и полезные мероприятия для карьерного старта молодых жителей района.

Уже сейчас у центра есть первые успехи. По итогам 2025 года он трудоустроил более 90 несовершеннолетних подростков.

Ранее мы писали, что по итогам опроса лишь 12% омичей готовы перейти на оплату труда цифровыми рублями.