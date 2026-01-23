Волгоградцев просят убрать машины с края проезжей части и не мешать уборке снега

В Волгограде коммунальщики продолжают расчищать городские магистрали от снега. В ночь на 23 января 2026 года несколько бригад дорожной техники нанесли на дороги 1000 тонн песко-соляной смеси и 70 тонн бишофита. Как сообщили в мэрии, дорожники продолжают вывозить снег с дорог, но очень просят автомобилистов не мешать уборке.