Волгоградцев просят убрать машины с края проезжей части и не мешать уборке снега

Мэрия продолжает вывозить снег с дорог.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде коммунальщики продолжают расчищать городские магистрали от снега. В ночь на 23 января 2026 года несколько бригад дорожной техники нанесли на дороги 1000 тонн песко-соляной смеси и 70 тонн бишофита. Как сообщили в мэрии, дорожники продолжают вывозить снег с дорог, но очень просят автомобилистов не мешать уборке.

— Водителей просим не оставлять личный транспорт у края проезжей части, чтобы не препятствовать работе спецтехники, — обратились городские власти к волгоградцам. Сегодня в плане у дорожников собрать снег с прилотковой части дорог и парковочных карманов, расчистить подъезды к остановкам.