Учительница из Петербурга отсудила компенсацию за проезд на работу

Судья сослался на Социальный кодекс, который гарантирует такую поддержку молодым педагогическим работникам со стажем до трех лет. Суд постановил, что отказ администрации был неправомерен, и обязал ее признать за учительницей статус молодого специалиста и выплачивать ей ежемесячную компенсацию на проезд.