Учительница из Петербурга отсудила компенсацию за проезд на работу

В Петербурге суд вынес решение в пользу молодой учительницы, которой районная администрация отказала в социальной выплате. Суд постановил, что девушка имеет право на компенсацию 50% от стоимости проездного билета как молодой специалист.
Выпускница педагогического колледжа устроилась на работу в образовательное учреждение Петродворцового района в 2023 году. В 2024 году она обратилась за положенной по закону льготой — компенсацией половины стоимости проездного на общественный транспорт. Однако администрация района ей отказала.
— Чиновники посчитали, что должность педагога-организатора не соответствует специальности «Учитель начальных классов», указанной в ее дипломе, — заявили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.
Девушка обратилась в суд, считая отказ дискриминацией. Суд детально изучил ее трудовой договор, диплом и должностные обязанности. В ходе разбирательства суд установил, что работа педагога-организатора напрямую связана с образовательным процессом и соответствует полученному педагогом профильному образованию.
Судья сослался на Социальный кодекс, который гарантирует такую поддержку молодым педагогическим работникам со стажем до трех лет. Суд постановил, что отказ администрации был неправомерен, и обязал ее признать за учительницей статус молодого специалиста и выплачивать ей ежемесячную компенсацию на проезд.