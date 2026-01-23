Ричмонд
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как воронежцам провести выходные

Рассказываем о самых интересных событиях города и области.

Источник: АиФ Воронеж

24 января.

Театр оперы и балета.

18:00 | Гала-концерт «Мир балета Михаила Фокина» | 6+

Воронежский государственный академический театр драмы им. Алексея Кольцова.

14:00 | Музыкальная сказка «Царь Горох и молодильные яблоки» | 6+

18:00 | Баллада «Бумажный солдатик» | 12+

Новый театр.

15:00 | Бэби-спектакль «Лулу и динозавр» | 3+

19:00 | Свободное сочинение «Пушкин в кедах» | 12+

Никитинский театр.

18:00 | «Двенадцатая ночь» | 12+

Театр «Кот».

12:00 | «И мы идем» | 12+

15:00 | «Собеседование. Метод Грёнхольма» | 16+

18:30 | «Алхимики» | 16+

Воронежская филармония.

18:00 | Анна Цыбулёва (фортепиано), дирижёр — Игорь Вербицкий | 12+

Дворцовый комплекс Ольденбургских.

С 9:00 | Выставка «Ретро Рождество: старинные игрушки и открытки» | 0+

14:00 | Дворцовый weekend | 0+

Воронежский концертный зал.

19:00 | Концерт рок-группы «Сам-Буки» | 12+

Воронежский океанариум.

11:30 | Показательное кормление енотов «Весёлый движ» | 0+

25 января.

Театр оперы и балета.

12:00, 18:00 | Опера «Зори здесь тихие» | 12+

Воронежский государственный академический театр драмы им. Алексея Кольцова.

14:00 | Баллада «Бумажный солдатик» | 12+

18:00 | «Дым» | 12+

Новый театр.

19:00 | Семейная история «Вафельное сердце» | 6+

Никитинский театр.

18:00 | «Двенадцатая ночь» | 12+

Театр «Кот».

15:00 | «Реальность под вопросом» | 12+

19:30 | «Сиротливый запад» | 16+

Дворцовый комплекс Ольденбургских.

С 9:00 | Выставка «Ретро Рождество: старинные игрушки и открытки» | 0+

14:00 | Дворцовый weekend | 0+

Воронежский концертный зал.

19:00 | Спектакль «Салон красоты, или о чём говорят женщины» | 16+

Воронежский океанариум.

12:00 | Экскурсионный маршрут «Обезьяний паркур» | 0+