Как воронежцам провести выходные

24 января.
Театр оперы и балета.
18:00 | Гала-концерт «Мир балета Михаила Фокина» | 6+
Воронежский государственный академический театр драмы им. Алексея Кольцова.
14:00 | Музыкальная сказка «Царь Горох и молодильные яблоки» | 6+
18:00 | Баллада «Бумажный солдатик» | 12+
Новый театр.
15:00 | Бэби-спектакль «Лулу и динозавр» | 3+
19:00 | Свободное сочинение «Пушкин в кедах» | 12+
Никитинский театр.
18:00 | «Двенадцатая ночь» | 12+
Театр «Кот».
12:00 | «И мы идем» | 12+
15:00 | «Собеседование. Метод Грёнхольма» | 16+
18:30 | «Алхимики» | 16+
Воронежская филармония.
18:00 | Анна Цыбулёва (фортепиано), дирижёр — Игорь Вербицкий | 12+
Дворцовый комплекс Ольденбургских.
С 9:00 | Выставка «Ретро Рождество: старинные игрушки и открытки» | 0+
14:00 | Дворцовый weekend | 0+
Воронежский концертный зал.
19:00 | Концерт рок-группы «Сам-Буки» | 12+
Воронежский океанариум.
11:30 | Показательное кормление енотов «Весёлый движ» | 0+
25 января.
Театр оперы и балета.
12:00, 18:00 | Опера «Зори здесь тихие» | 12+
Воронежский государственный академический театр драмы им. Алексея Кольцова.
14:00 | Баллада «Бумажный солдатик» | 12+
18:00 | «Дым» | 12+
Новый театр.
19:00 | Семейная история «Вафельное сердце» | 6+
Никитинский театр.
18:00 | «Двенадцатая ночь» | 12+
Театр «Кот».
15:00 | «Реальность под вопросом» | 12+
19:30 | «Сиротливый запад» | 16+
Дворцовый комплекс Ольденбургских.
С 9:00 | Выставка «Ретро Рождество: старинные игрушки и открытки» | 0+
14:00 | Дворцовый weekend | 0+
Воронежский концертный зал.
19:00 | Спектакль «Салон красоты, или о чём говорят женщины» | 16+
Воронежский океанариум.
12:00 | Экскурсионный маршрут «Обезьяний паркур» | 0+