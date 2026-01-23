Власти Ростовской области рассказали о ситуации с водоснабжением

Министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная на пресс-конференции сообщила, что после порыва на магистальном водоводе без водоснабжения находились более 80 тысяч человек в нескольких территориях региона. Подачу ресурса удалось восстановить, но работы еще продолжаются, к некоторым потребителям вода поступает со сниженными параметрами.
— На сегодняшний день водоснабжение города Зверево осуществляется по графику. В городе Гуково подача ресурса уже ведется в целом в штатном режиме, но со сниженными параметрами. Верхние этажи у нас, возможно, точечно будут без воды, эти квартиры отработаем максимально быстро, — сказала Антонина Пшеничная.
Также министр попросила жителей домов не сливать воду из батарей, отметив, что телоснабжение не прекращалось и велось в штатном режиме. Работа водовозок продолжится до последней заявки от потребителей.
С комментарием также выступил заместитель губернатора Ростовской области Владимир Ревенко.
— У нас сегодня острая ситуация в Гуково. Момент выхода на давление 2,5 кг, как мы планируем, должен произойти на следующей неделе. Но мы видим большое количество аварий, то есть, как только холодной или теплой водой начинаем заливать трубы, получаем дополнительные повреждения, — отметил Владимир Ревенко.
По информации властей, основная авария случилась 16 января на Гуково-Гундровском водоводе. После этого подача ресурса прекратилась в две территории, в город Гуково и Красносулинский район.
Вечером 17 января аварийные работы были завершены, но уже утром почти в том же месте появился второй дефект. В итоге без воды остались еще две территории, город Зверево и Каменский район. После случившегося власти на местном уровне ввели режим повышенной готовности. Ремонт вела бригада из 21 человека, использовали шесть единиц техники.
