Власти Ростовской области рассказали о ситуации с водоснабжением

Вечером 17 января аварийные работы были завершены, но уже утром почти в том же месте появился второй дефект. В итоге без воды остались еще две территории, город Зверево и Каменский район. После случившегося власти на местном уровне ввели режим повышенной готовности. Ремонт вела бригада из 21 человека, использовали шесть единиц техники.