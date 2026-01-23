Производители продовольствия высоко оценили условия торговли на «Московских ярмарках»

«Раньше я торговала на тентовой ярмарке, а сейчас — в крытом круглогодичном павильоне. Это чище, лучше и удобнее: летом прохладно, зимой — тепло. Для овощей, которые мы привозим из Луховицкого района Подмосковья, это отлично. Конечно, витрины для прохожих теперь не так заметны, но у меня много постоянных покупателей, которые легко находят нас и здесь, а за ними приходят и новые посетители. Они говорят: “Через стекло видно, что людно, значит, надо зайти”, — делится фермер “Московской ярмарки” на улице Академика Челомея, 8 Г Наталья Самоделкина.