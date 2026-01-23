Кормили с нарушениями: почему футболисты из Челябинска подхватили норовирус в Сочи

Назвали официальную причину заражения детей норовирусом в гостиничном комплексе «Лоо-арена» в Сочи. В январские каникулы там пострадали юные футболисты из разных городов России, в том числе из Челябинска. В больницу никого не положили, но неприятный осадок остался.