Въезд в центр Челябинска по Свердловскому проспекту украсит высотная доминанта

Один из перспективных участков реновации в Челябинске — бывший поселок Цинкового завода, территория в квартале улиц Овчинникова и Краснознаменной, Свердловского и Комсомольского проспектов. Как раз на углу двух ключевых городских магистралей стоит заброшенный четырехэтажный дом (Свердловский пр., 6).
Последние жители оттуда съехали год назад и за это время здание превратилось в прибежище маргиналов, неоднократно горело, а совсем недавно было затянуто фальшфасадом, чтобы не портить вид гостевого маршрута. Когда завершатся разбирательства с жильцами вокруг компенсаций за квартиры и комнаты, дом будет демонтирован. Как рассказала министр архитектуры Челябинской области Ольга Никитина в интервью КП-Челябинск, на его месте появится высотное здание:
— Эти полуразрушенные дома, они уже почти все расселены. И там запланировано многосоставное КРТ, там и морфология застройки будет разная: высотная доминанта на Свердловском проспекте, а внутри — среднеэтажная застройка.
Реализация проекта КРТ в этом районе, по словам Ольги Никитиной, начнется в течение 2026 года.