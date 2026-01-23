Въезд в центр Челябинска по Свердловскому проспекту украсит высотная доминанта

Последние жители оттуда съехали год назад и за это время здание превратилось в прибежище маргиналов, неоднократно горело, а совсем недавно было затянуто фальшфасадом, чтобы не портить вид гостевого маршрута. Когда завершатся разбирательства с жильцами вокруг компенсаций за квартиры и комнаты, дом будет демонтирован. Как рассказала министр архитектуры Челябинской области Ольга Никитина в интервью КП-Челябинск, на его месте появится высотное здание: