В Иркутске упало число случаев продажи алкоголя подросткам

В Иркутске в 2025 году значительно сократилось количество нарушений, связанных с продажей алкоголя несовершеннолетним. Если в ноябре 2024 года за это оштрафовали 42 человека, то в этом же месяце 2025 года — только 17. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской администрации.
— Это связывают с тем, что крепкий алкоголь сейчас продают в основном крупные магазины, которые строже соблюдают закон. Также усилился контроль со стороны регуляторов рынка, — говорится в сообщении мэрии.
В течение года в городе провели более 250 рейдов и 480 профилактических бесед с продавцами. Правонарушений по продаже подросткам товаров с бытовым газом за год не выявили, однако зафиксировали три случая продажи вейпов. Эти материалы переданы в Роспотребнадзор.
