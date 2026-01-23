В Иркутске упало число случаев продажи алкоголя подросткам

В Иркутске в 2025 году значительно сократилось количество нарушений, связанных с продажей алкоголя несовершеннолетним. Если в ноябре 2024 года за это оштрафовали 42 человека, то в этом же месяце 2025 года — только 17. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской администрации.