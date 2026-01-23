Три улицы Краснодара станут односторонними с 21 февраля

С 21 февраля 2026 года на трех участках улично-дорожной сети Краснодара будет организовано одностороннее движение. Эти изменения, инициированные департаментом транспорта и дорожного хозяйства города, направлены на повышение уровня безопасности как для водителей, так и для пешеходов, сообщили в мэрии краевой столицы.