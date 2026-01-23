Ричмонд
Три улицы Краснодара станут односторонними с 21 февраля

В Краснодаре изменят схему движения на трех улицах.

Источник: Комсомольская правда

С 21 февраля 2026 года на трех участках улично-дорожной сети Краснодара будет организовано одностороннее движение. Эти изменения, инициированные департаментом транспорта и дорожного хозяйства города, направлены на повышение уровня безопасности как для водителей, так и для пешеходов, сообщили в мэрии краевой столицы.

Новая схема движения затронет следующие улицы:

Улица Дорожная: одностороннее движение введут на участке от улицы 3-й Трудовой до улицы Пригородной, расположенной в поселке Северном.

Улица Заповедная: изменения коснутся отрезка от улицы имени Гагарина до улицы Светлой в поселке Знаменском.

Адмиралтейский бульвар: здесь одностороннее движение будет организовано на участках от улицы Командорской до Храма Андрея Первозванного, а также в обратном направлении — от Храма Андрея Первозванного до улицы Командорской.

Департамент транспорта и дорожного хозяйства призывает автомобилистов заранее ознакомиться с предстоящими изменениями в организации дорожного движения. Водителям рекомендуется быть предельно внимательными и соблюдать новые правила при проезде указанных участков после 21 февраля.