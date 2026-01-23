В МВД объяснили, что делать в случае передачи неизвестным кода из СМС

«Прекратите общение с теми, кто запрашивал код. Не верьте “спасителям”, которые начнут звонить следом, представляясь сотрудниками банков или госорганов, и рассказывать о взломе, вашем участии в финансировании терроризма и принятии в связи с этим срочных мер. Это продолжение атаки с расчетом на стрессовое состояние», — говорится публикации Telegram-канала ведомства.