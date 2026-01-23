Ричмонд
Закон о передаче в МВД данных о детях мигрантов вступит в силу в январе

Закон о передаче в МВД данных о детях мигрантов вступит в силу 28 января.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Закон о передаче в МВД РФ информации о зачислении детей мигрантов в школы, отчислении, а также о результатах тестирования на знание русского языка вступит в силу 28 января, сообщили в пресс-службе Госдумы.

«Органы управления образованием будут передавать в МВД РФ информацию о зачислении детей мигрантов в образовательную организацию и отчислении, о результатах тестирования на знание русского языка. Принятый Государственной Думой закон начнет действовать с 28 января», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в соответствии с нововведениями МВД будет предоставлять органам управления образованием сведения о регистрации или постановке на миграционный учет детей иностранных граждан.

«Система автоматического обмена информацией о детях-мигрантах и их семьях между органами управления образованием и МВД повысят прозрачность и эффективность учёта и контроля за иностранными гражданами, проживающими в нашей стране», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, слова которого приводит пресс-служба.

Он отметил, что на следующей неделе вступают в силу изменения, направленные на совершенствование учета и контроля в сфере миграции.

«Механизм позволит оперативнее отслеживать законность нахождения ребенка и его родителей в России, а также соблюдение ими миграционного законодательства», — добавил Володин.

По его словам, вопросы совершенствования миграционной политики находятся в приоритетной повестке у депутатов Госдумы.

«Совершенствование миграционной политики и противодействие нелегальной миграции — одно из ключевых направлений в работе Государственной Думы», — подчеркнул председатель ГД.

Ранее Володин сообщал, что Госдумы продолжит заниматься анализом правоприменения в сфере миграционной политики и дальнейшего совершенствования законодательства в этом направлении.

