Закон о передаче в МВД данных о детях мигрантов вступит в силу в январе

«Органы управления образованием будут передавать в МВД РФ информацию о зачислении детей мигрантов в образовательную организацию и отчислении, о результатах тестирования на знание русского языка. Принятый Государственной Думой закон начнет действовать с 28 января», — сказано в сообщении.
Отмечается, что в соответствии с нововведениями МВД будет предоставлять органам управления образованием сведения о регистрации или постановке на миграционный учет детей иностранных граждан.
«Система автоматического обмена информацией о детях-мигрантах и их семьях между органами управления образованием и МВД повысят прозрачность и эффективность учёта и контроля за иностранными гражданами, проживающими в нашей стране», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, слова которого приводит пресс-служба.
Он отметил, что на следующей неделе вступают в силу изменения, направленные на совершенствование учета и контроля в сфере миграции.
«Механизм позволит оперативнее отслеживать законность нахождения ребенка и его родителей в России, а также соблюдение ими миграционного законодательства», — добавил Володин.
По его словам, вопросы совершенствования миграционной политики находятся в приоритетной повестке у депутатов Госдумы.
«Совершенствование миграционной политики и противодействие нелегальной миграции — одно из ключевых направлений в работе Государственной Думы», — подчеркнул председатель ГД.
Ранее Володин сообщал, что Госдумы продолжит заниматься анализом правоприменения в сфере миграционной политики и дальнейшего совершенствования законодательства в этом направлении.