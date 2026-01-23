Ричмонд
Врач Еделев предупредил о зимнем дефиците витаминов

В зимний период организм испытывает повышенную потребность в витаминах и минералах для борьбы с холодом и инфекциями, в то время как их источников становится меньше. Об этом Общественной Службе Новостей рассказал врач, доктор медицинских наук Дмитрий Еделев.

Источник: Popsci

Сокращение светового дня, недостаток свежих овощей и фруктов и повышенный расход ресурсов организма приводят к распространённому в России зимнему гиповитаминозу. Нижегородцы могут испытывать постоянную усталость, сонливость, снижение работоспособности, апатию. Среди симптомов — частые и затяжные ОРВИ, ухудшение состояния кожи, волос и ногтей. Наиболее часто наблюдается сочетанный дефицит витаминов D, A, C, группы B, омега-3 кислот, а также железа, цинка, магния и селена.

Врач подробно описал риски, связанные с нехваткой каждого вещества. Например, дефицит витамина D, почти неизбежный в средней полосе зимой, критичен для иммунитета и состояния костей. Нехватка витамина C ослабляет защиту от простуд, а недостаток железа ведёт к хронической усталости и снижению иммунитета.

Для профилактики Еделев рекомендует максимально разнообразить рацион доступными зимой продуктами: корнеплодами, квашеной капустой, замороженными ягодами, рыбой, печенью и орехами.

«Если сбалансировать рацион не удаётся, помочь могут аптечные витаминные комплексы», — добавил он.

Врач предупредил, что при выраженных симптомах и наличии хронических заболеваний их подбор лучше доверить врачу. Особенно важно лабораторно контролировать уровень витамина D, чтобы избежать как его дефицита, так и опасного избытка при самостоятельном приёме высоких доз.