Психолог развеяла для омичей мифы о самоповреждении

Самоповреждение — одна из самых стигматизированных и неправильно понимаемых форм психологического страдания. Из-за мифов вокруг этой темы люди часто не получают помощь вовремя. О том, что на самом деле стоит за самоповреждающим поведением, порталу «Уральский меридиан» рассказала ведущий психолог Регионального центра «Семья» Гузель Азналина.
По словам специалиста, один из самых распространённых стереотипов — что человек причиняет себе вред «ради внимания». На практике всё наоборот: чаще всего люди стыдятся этого и скрывают следы. Даже если шрамы или порезы становятся заметны, это, как правило, не манипуляция, а сигнал о том, что человек не справляется с эмоциями и нуждается в помощи.
Ещё один миф — что самоповреждение характерно только для девочек-подростков. На самом деле с этим сталкиваются люди любого возраста и пола. Мужчины тоже подвержены такому поведению, но реже обращаются за поддержкой из-за страха выглядеть слабыми. Подростковый возраст действительно считается зоной повышенного риска, однако проблема распространена и среди взрослых.
Часто самоповреждение путают с попытками суицида. Психолог подчёркивает: в большинстве случаев это не одно и то же. Для многих самоповреждение — способ справиться с сильной внутренней болью, снизить напряжение или почувствовать хоть что-то при эмоциональном онемении. При этом длительное самоповреждающее поведение всё же может повышать риск появления суицидальных мыслей в будущем.
Неглубокие раны тоже не означают, что проблема «несерьёзная». Глубина порезов не отражает степень душевных страданий. За внешне незначительными повреждениями может стоять тяжёлое эмоциональное состояние.
Специалисты также отмечают, что разговоры о «моде среди подростков» обесценивают реальные переживания. Даже если подростки перенимают деструктивные способы совладания друг у друга, корень проблемы всегда глубже — в травме, одиночестве и невыносимых эмоциях.
Мифом является и мнение, что всё упирается в силу воли. Самоповреждение нередко формируется как зависимое поведение, связанное с регуляцией эмоций, и справиться с этим без профессиональной помощи бывает крайне сложно. Даже если человек перестал причинять себе вред, это лишь первый шаг — без работы с причинами риск возврата проблемы остаётся высоким.
Отдельно подчёркивается разница между самоповреждением и суицидальным поведением. В первом случае цель — не смерть, а снижение внутренней боли или восстановление ощущения контроля. Суицидальное поведение, напротив, направлено на лишение себя жизни и часто связано с депрессией, чувством безнадёжности и ощущением безвыходности.
При этом связь между этими явлениями всё же существует. Длительное самоповреждение может истощать психологические ресурсы, усиливать чувство стыда и изоляции, снижать самооценку и даже привести к трагическим последствиям из-за ошибки в оценке тяжести повреждений. Особенно уязвимы подростки, которые не всегда осознают необратимость смерти и могут действовать импульсивно.
Если у близкого человека заметны признаки самоповреждения или появляются разговоры о смерти, важно не игнорировать это. Специалисты советуют выслушать без осуждения и помочь обратиться за профессиональной помощью. В России круглосуточно и анонимно работает Детский телефон доверия: 8−800−2000−122.