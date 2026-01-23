Психолог развеяла для омичей мифы о самоповреждении

По словам специалиста, один из самых распространённых стереотипов — что человек причиняет себе вред «ради внимания». На практике всё наоборот: чаще всего люди стыдятся этого и скрывают следы. Даже если шрамы или порезы становятся заметны, это, как правило, не манипуляция, а сигнал о том, что человек не справляется с эмоциями и нуждается в помощи.