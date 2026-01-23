В Омске жильцы аварийного дома год ждут расселения после обрушения потолка

В Омске в доме на улице Крымская, 78 произошло обрушение потолка в подъезде барачного дома. Видео с зияющей дырой разлетелось по соцсетям.
По информации мэрии, часть потолка размером 1 кв. м обрушилась в подъезде дома, который уже признан аварийным. Однако на данный момент дом не подлежит расселению по программе переселения из аварийного жилья.
Согласно заявлению городской администрации, расселение возможно только по решению суда о незамедлительном расселении, но такого решения в отношении этого дома пока не принято.
Стоит отметить, что обрушение произошло ещё в апреле прошлого года, но жильцы до сих пор не были переселены. В связи с этим прокуратура Омской области инициировала иск в суд с требованием незамедлительного расселения жильцов аварийного дома и принятия соответствующих мер со стороны ответственных органов.