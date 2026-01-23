«Когда молдаване сочиняли песню для “Евровидения”, они думали про “Дискотеку Авария”»: Российская группа предложила записать их в соавторы

Российская группа «Дискотека Авария» попросила записать их в соавторы песни, с которой Молдова будет участвовать в Евровидении.
Участники группы «Дискотека Авария» прокомментировали информацию о том, что победитель молдавского отборочного тура для участия в Евровидении — певец Satoshi, якобы, сплагиатил свою песню «Viva, Moldova!» с их песни «Опа».
Российские артисты заявили, что не намерены судиться, а просят просто вписать их в соавторы. И пообещали болеть за Satoshi и Молдову на Евровидении.
«Нам приятно, когда сочиняли песню для Евровидения, молдаване думали про “Дискотеку Авария”. Здорово! Можете записать нас в соавторы. Будем болеть за молдаван!».
