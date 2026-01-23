Редкая сова-неясыть врезалась в окно кафе в горах Сочи

Как сообщили в пресс-службе заповедника, команда сотрудников вольерного комплекса «Лаура» выехала на экстренный вызов. Прибывшие на место специалисты заповедника тщательно осмотрели птицу. Видимых серьезных повреждений, к счастью, не было. Однако, учитывая силу удара о стекло, существовала вероятность сотрясения или других неочевидных травм. Чтобы полностью убедиться в ее состоянии, было принято решение взять неясыть под наблюдение.