Редкая сова-неясыть врезалась в окно кафе в горах Сочи

На горнолыжном курорте в Сочи сова-неясыть, потеряв ориентацию, врезалась в окно одного из местных кафе. Благодаря оперативным и правильным действиям сотрудников заведения и специалистов Кавказского биосферного заповедника птица вскоре вернулась в дикую природу.
Как сообщили в пресс-службе заповедника, команда сотрудников вольерного комплекса «Лаура» выехала на экстренный вызов. Прибывшие на место специалисты заповедника тщательно осмотрели птицу. Видимых серьезных повреждений, к счастью, не было. Однако, учитывая силу удара о стекло, существовала вероятность сотрясения или других неочевидных травм. Чтобы полностью убедиться в ее состоянии, было принято решение взять неясыть под наблюдение.
Отмечается, что сова отличалась необычной темной окраской.
Птица провела ночь в безопасном и тихом помещении, где за ее самочувствием следили ветеринары. На следующий день, убедившись, что птица активна, хорошо себя чувствует и готова к полету, ее выпустили в естественную среду обитания на территории заповедника.
«Мы выражаем огромную благодарность сотрудникам заведения за оперативную помощь. Они обнаружили птицу, не стали ее беспокоить, а аккуратно поместили в подходящую коробку с доступом воздуха и обеспечили полный покой до прибытия специалистов, — рассказали в Кавказском заповеднике. — Эти правильные действия предотвратили лишний стресс и возможные травмы».