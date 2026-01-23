В Екатеринбургской духовной семинарии начнут готовить военных священников

В Екатеринбургской духовной семинарии начнут готовить военных пастырей. Вопрос образовательного сотрудничества обсуждали 20 января 2026 года. Во встрече поучаствовали начальник военного учебного центра при УрФУ полковник Юрий Самохвалов, проректор по научной работе ЕДС протоирей Петр Мангилев, проректор по учебной работе Вероника Малинина и проректор по общим вопросам Сергей Новиков.
— Участники встречи обсудили практические аспекты сотрудничества между духовной школой и военным учебным центром УрФУ, вопросы привлечения профильных специалистов и особенности подготовки будущих военных пастырей, — сообщили в Екатеринбургской епархии.
Набор на новую магистерскую программу «Подготовка военного духовенства и взаимодействие с Вооруженными силами» состоится уже в 2026 году.
Решение об открытии такой магистерской программы было принято 15 мая 2025 года на заседании Священного синода Русской православной церкви. На данный момент в военном отделе Екатеринбургской епархии более 170 священников окромляют 239 воинский частей и подразделений.