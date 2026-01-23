В Киренске открыли новую ледовую переправу через реку

— Сейчас в Иркутской области действуют 36 таких ледовых переправ. Больше всего их в Киренском и Тайшетском районах. До конца зимы 2026 года планируется открыть еще 25, и в общей сложности их станет 61 в 17 муниципалитетах, — рассказывают в пресс-службе ведомства.