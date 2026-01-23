Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Киренске открыли новую ледовую переправу через реку

Зимник выдерживает технику весом до 60 тонн.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Киренске открылась новая автомобильная переправа по льду. Как сообщили КП-Иркутск в МЧС региона, она проложена через реку Киренгу в 2,5 км выше микрорайона Гарь. Длина зимника — 250 метров, он выдерживает технику весом до 60 тонн.

— Сейчас в Иркутской области действуют 36 таких ледовых переправ. Больше всего их в Киренском и Тайшетском районах. До конца зимы 2026 года планируется открыть еще 25, и в общей сложности их станет 61 в 17 муниципалитетах, — рассказывают в пресс-службе ведомства.

Спасатели напоминают, что правила движения, нагрузки и режим работы на переправах устанавливает ответственная организация. Выезд за границы, отмеченные вехами, строго запрещен.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что девочки 3 и 6 лет попали под машину, скатываясь с горки в Осинском районе.