Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омичам рассказали, как вырастить микрозелень в домашних условиях

Для выращивания микрозелени можно использовать небольшие контейнеры, размещённые на подоконнике.

Источник: Om1 Омск

Микрозелень — это молодые побеги овощей и зелени, собранные на ранних стадиях роста. Она богата витаминами (C, E, K), антиоксидантами и минералами, такими как железо и калий, что делает её отличным дополнением к рациону. Микрозелень не только полезна, но и красиво выглядит, придавая пикантность блюдам, а также подходит для украшения, салатов и коктейлей, сообщает «Горсайт» со ссылкой на главного эпидемиолога Новосибирской области, нутрициолога Елену Пудову.

Выращивание микрозелени.

Для выращивания микрозелени можно использовать небольшие контейнеры, размещённые на подоконнике. Важно обеспечить растения достаточным светом (рассеянным) и стабильной температурой, избегая резких перепадов. Полив должен быть умеренным, чтобы избежать гниения корней. Используйте пульверизатор для равномерного увлажнения почвы.

Как выбрать семена.

Для микрозелени подойдут семена редиса, горчицы, подсолнечника, брокколи и гороха. Не рекомендуется использовать паслёновые растения (помидоры, баклажаны) и огурцы, так как их зелень может быть горькой и бесполезной.

Борьба с вредителями.

Регулярно осматривайте растения и применяйте натуральные средства для борьбы с вредителями, чтобы избежать химических веществ в урожае.

Сохранение свежести.

Не мойте микрозелень сразу после покупки — это может привести к её порче. Срезайте зелень аккуратно, не выдёргивая с корнями.

Если у вас нет времени на выращивание, покупайте микрозелень в магазинах органических продуктов, но убедитесь в надёжности продавца.