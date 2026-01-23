Омичам рассказали, как вырастить микрозелень в домашних условиях

Микрозелень — это молодые побеги овощей и зелени, собранные на ранних стадиях роста. Она богата витаминами (C, E, K), антиоксидантами и минералами, такими как железо и калий, что делает её отличным дополнением к рациону. Микрозелень не только полезна, но и красиво выглядит, придавая пикантность блюдам, а также подходит для украшения, салатов и коктейлей, сообщает «Горсайт» со ссылкой на главного эпидемиолога Новосибирской области, нутрициолога Елену Пудову.
Выращивание микрозелени.
Для выращивания микрозелени можно использовать небольшие контейнеры, размещённые на подоконнике. Важно обеспечить растения достаточным светом (рассеянным) и стабильной температурой, избегая резких перепадов. Полив должен быть умеренным, чтобы избежать гниения корней. Используйте пульверизатор для равномерного увлажнения почвы.
Как выбрать семена.
Для микрозелени подойдут семена редиса, горчицы, подсолнечника, брокколи и гороха. Не рекомендуется использовать паслёновые растения (помидоры, баклажаны) и огурцы, так как их зелень может быть горькой и бесполезной.
Борьба с вредителями.
Регулярно осматривайте растения и применяйте натуральные средства для борьбы с вредителями, чтобы избежать химических веществ в урожае.
Сохранение свежести.
Не мойте микрозелень сразу после покупки — это может привести к её порче. Срезайте зелень аккуратно, не выдёргивая с корнями.
Если у вас нет времени на выращивание, покупайте микрозелень в магазинах органических продуктов, но убедитесь в надёжности продавца.