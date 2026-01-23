Омичам рассказали, как вырастить микрозелень в домашних условиях

Микрозелень — это молодые побеги овощей и зелени, собранные на ранних стадиях роста. Она богата витаминами (C, E, K), антиоксидантами и минералами, такими как железо и калий, что делает её отличным дополнением к рациону. Микрозелень не только полезна, но и красиво выглядит, придавая пикантность блюдам, а также подходит для украшения, салатов и коктейлей, сообщает «Горсайт» со ссылкой на главного эпидемиолога Новосибирской области, нутрициолога Елену Пудову.