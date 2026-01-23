Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В пещере Шульган-Таш образовались удивительные ледяные фигуры

Ледяные сталактиты и сталагмиты украсили пещеру Шульган-Таш.

Источник: Комсомольская правда

В знаменитой башкирской пещере Шульган-Таш сейчас можно увидеть удивительное зимнее зрелище. Благодаря природным процессам внутри сформировались причудливые ледяные образования — сталактиты и сталагмиты, которые напоминают фантастический подземный дворец.

Как пояснили сотрудники Государственного природного заповедника «Шульган-Таш», это явление носит сезонный характер и является настоящим чудом природы. Полюбоваться им можно только в холодные месяцы, а с наступлением весны и потеплением эти хрупкие ледяные формы начнут постепенно таять.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.