В пещере Шульган-Таш образовались удивительные ледяные фигуры

В знаменитой башкирской пещере Шульган-Таш сейчас можно увидеть удивительное зимнее зрелище. Благодаря природным процессам внутри сформировались причудливые ледяные образования — сталактиты и сталагмиты, которые напоминают фантастический подземный дворец.
Как пояснили сотрудники Государственного природного заповедника «Шульган-Таш», это явление носит сезонный характер и является настоящим чудом природы. Полюбоваться им можно только в холодные месяцы, а с наступлением весны и потеплением эти хрупкие ледяные формы начнут постепенно таять.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.