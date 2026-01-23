Самовольные ограждения на улицах Краснодара пойдут под снос

Администрация Краснодара приняла решение о масштабном демонтаже незаконных ограждений на территории Центрального округа. Соответствующее распоряжение накануне подписал глава города Евгений Наумов, документ был опубликован на официальном портале мэрии.
Согласно постановлению, планируется перемещение или полный снос двадцати восьми самовольно установленных металлических конструкций. Эти заграждения, размещенные без соответствующих разрешений, будут убраны с улиц Айвазовского, Ставропольской и Красной.
Правовой акт обрел силу с момента его официального опубликования. Таким образом, работы по демонтажу указанных объектов могут начаться в ближайшее время в рамках исполнения решения городских властей.