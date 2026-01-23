Ричмонд
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобрнауки РТ пояснило условия отмены занятий в школах из-за морозов

В связи с резким похолоданием в школах Татарстана могут быть отменены занятия. В начальных классах сельских школ уроки могут быть отменены уже при температуре −23 градуса, а городских школ — при 25 градусах ниже нуля, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

Источник: ИА Татар-информ

Занятия также рекомендуется отменять для учеников 5−9-х классов в сельских школах при −25 градусах, а для учащихся таких же классов городских школ отмена занятий возможна при −27 градусах.

Кроме того, уроки могут быть отменены в 10-х и 11-х классах сельских школ при 30 градусах мороза, а городских школ — при 32 градусах ниже нуля.

«Кроме того, занятия по физкультуре в зимний период на открытом воздухе, согласно санитарным нормам и правилам, допускаются для учеников младших классов лишь при температуре воздуха не ниже трех градусов мороза и скорости ветра не более 6−10 метров в секунду, для старшеклассников — не ниже −10 градусов и ветре не сильнее 6−10 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Министерство также рекомендует приостановить перевозку детей школьными автобусами и выезды детей за пределы муниципалитетов при температуре −25 градусов и ниже.