Минобрнауки РТ пояснило условия отмены занятий в школах из-за морозов

Занятия также рекомендуется отменять для учеников 5−9-х классов в сельских школах при −25 градусах, а для учащихся таких же классов городских школ отмена занятий возможна при −27 градусах.
Кроме того, уроки могут быть отменены в 10-х и 11-х классах сельских школ при 30 градусах мороза, а городских школ — при 32 градусах ниже нуля.
«Кроме того, занятия по физкультуре в зимний период на открытом воздухе, согласно санитарным нормам и правилам, допускаются для учеников младших классов лишь при температуре воздуха не ниже трех градусов мороза и скорости ветра не более 6−10 метров в секунду, для старшеклассников — не ниже −10 градусов и ветре не сильнее 6−10 метров в секунду», — говорится в сообщении.
Министерство также рекомендует приостановить перевозку детей школьными автобусами и выезды детей за пределы муниципалитетов при температуре −25 градусов и ниже.