Минобрнауки РТ пояснило условия отмены занятий в школах из-за морозов

«Кроме того, занятия по физкультуре в зимний период на открытом воздухе, согласно санитарным нормам и правилам, допускаются для учеников младших классов лишь при температуре воздуха не ниже трех градусов мороза и скорости ветра не более 6−10 метров в секунду, для старшеклассников — не ниже −10 градусов и ветре не сильнее 6−10 метров в секунду», — говорится в сообщении.