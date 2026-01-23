Ричмонд
Главы муниципалитетов Ростовской области перейдут на новый формат работы

Донские власти меняют подход к работе с муниципалитетами.

Источник: Комсомольская правда

В 2026 году у городов и районов Ростовской области появится больше самостоятельности, в том числе финансовой. Соответственно, главы муниципалитетов получат больше свободы в принятии решений. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Юрий Слюсарь.

— У глав появляется больше свободы в принятии решений. Раньше на согласования уходили месяцы, теперь есть финансовая база, которая позволяет действовать быстрее и эффективнее. Главное — грамотно и ответственно распорядиться ресурсами, — отметил Юрий Слюсарь.

По словам главы региона, бюджеты городов и районов получают увеличенные нормативы отчислений от НДФЛ.

— Это серьезное перераспределение средств между областным бюджетом и муниципалитетами — почти 7 млрд рублей. Для области это было непростое решение, но мы сознательно пошли на этот шаг, чтобы у территорий стало больше возможностей, — пояснил Юрий Слюсарь.

