День студента в Омске разнесли на два дня

В пятницу, 23 января 2026 года, региональный Минспорт заявил о переносе уличной части празднования ко Дню студента (16+).
Все «лекции» в помещениях, как и планировалось, состоятся 24 января с 16:30 до 17:30:
— Центр «Эрмитаж-Сибирь» (ул. Музейная, 4);
— Ресурсный центр Добро.рф «Мост» (ул. Некрасова, 3);
— Омский музей просвещения (ул. Музейная, 3);
— Дом Первых (ул. Гагарина, 36).
А сам концерт пройдет 31 января с 17:30 часов у сцены «Зимнего Любинского».
Причиной называются морозы. К Татьяниному дню в Омской области ожидается понижение температуры воздуха до −30 градусов Цельсия.