Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

День студента в Омске разнесли на два дня

Из-за морозов концерт ко Дню студента в Омске перенесли на 31 января.

Источник: Пресс-служба правительства Хабаровского края

В пятницу, 23 января 2026 года, региональный Минспорт заявил о переносе уличной части празднования ко Дню студента (16+).

Все «лекции» в помещениях, как и планировалось, состоятся 24 января с 16:30 до 17:30:

— Центр «Эрмитаж-Сибирь» (ул. Музейная, 4);

— Ресурсный центр Добро.рф «Мост» (ул. Некрасова, 3);

— Омский музей просвещения (ул. Музейная, 3);

— Дом Первых (ул. Гагарина, 36).

А сам концерт пройдет 31 января с 17:30 часов у сцены «Зимнего Любинского».

Причиной называются морозы. К Татьяниному дню в Омской области ожидается понижение температуры воздуха до −30 градусов Цельсия.