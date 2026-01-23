В Омске назвали лучших по встрече 2026 года

«В этом году, кроме основных номинаций, были утверждены 11 дополнительных, например, “Лучшее оформление арт-пространства”, “Отдыхаем там, где живем” и другие. Конкурсная комиссия при выборе победителей оценивала гармоничность и креативность оформления интерьеров и фасадов, учитывала наличие современных световых систем, ледовых скульптур, благоустройство и чистоту прилегающей территории», — рассказали о требованиях к конкурсантам в мэрии города Омска.