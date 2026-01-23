В Омске назвали лучших по встрече 2026 года

Городская администрация объявила о завершении ежегодного соревнования по самому креативному новогоднему декору среди предпринимателей, организаторами которого выступают департамент городской экономической политики мэрии совместно с администрациями округов.
«В этом году, кроме основных номинаций, были утверждены 11 дополнительных, например, “Лучшее оформление арт-пространства”, “Отдыхаем там, где живем” и другие. Конкурсная комиссия при выборе победителей оценивала гармоничность и креативность оформления интерьеров и фасадов, учитывала наличие современных световых систем, ледовых скульптур, благоустройство и чистоту прилегающей территории», — рассказали о требованиях к конкурсантам в мэрии города Омска.
Дипломы за лучшее новогоднее оформление получили следующие организации:
— Сеть магазинов «Сибирские колбасы» (ЛАО), непродовольственной группы — магазины «Фил» (ОАО) и «Лидер» (ЦАО) (в категории продуктовых магазинов с торговой площадью не более 1 000 кв. м);
— ТК «Апельсин» (ЛАО) и ТЦ «Каскад» (ЦАО), среди НТО — цветочный магазин в КАО (в категории торговых комплексов площадью более 1 000 кв. м);
— Кафе «Паровозоff» (ЛАО) и кондитерская «TrueCake» (ЦАО) (в категории предприятий общественного питания);
— «Муся любит плов» (КАО) и «Гурман» (ЦАО) (в категории ресторанов);
— Студия маникюра «Влюбленная в руки» (в сфере услуг);
— АО «Газпромнефть-ОНПЗ» и АО «Транснефть — Западная Сибирь» (лучшие среди промышленных предприятий);
— Спортивная школа олимпийского резерва № 35 (как и в прошлом году, лучшая среди спорторганизаций);
— ДК «Железнодорожник» (в сфере культуры);
— «Центр технического творчества “Мечта” (в категории учреждений допобразования);
— Лицей № 92 и детский сад № 5 (среди общеобразовательных и дошкольных учреждений).
Наряду с победителями основных номинаций эксперты комиссии определили лучших участников в дополнительных категориях:
«Лучшее оформление гостиницы» — отель «50│60»; «Лучшее оформление бистро-пекарни» — «Цветы у Яблоньки»; «Новогодняя фантазия» — ТРК «МЕГА»; «Новогоднее настроение» — ТЦ «Континент»; «Лучшее оформление кондитерской» — кондитерская «Эклер»; «Лучшее оформление магазина цветов» — мастерская «Эрик Миллер» и сеть салонов «Цветы у Яблоньки»; «Лучшее оформление ювелирного магазина» — «Россювелирторг»; «Отдыхаем там, где живем» — парк «Вокруг света»; «Лучшее оформление входной группы» — мастерская клубники в шоколаде «Баккара»; «Лучшее оформление арт-пространства» — «Свободное пространство»; «Лучшее оформление отделения банка» — РОО «Омский» филиала № 5440 Банка ВТБ (ПАО).