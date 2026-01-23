Трамвай- «гибрид» выпустили на линию в Волгограде — видео

Как ранее сообщало ИА «Высота 102», в Свердловской области был произведен корпус вагона, который специалисты АО «ЭлектроТранспорт Плюс» установили на ходовую часть «Татра Т-3».
По информации мэрии Волгограда, трамвай- «гибрид» будет обслуживать маршрут № 10 «Жилгородок — Детский центр».
— Предварительно трамвайные «телеги» прошли капитально-восстановительный ремонт: волгоградские мастера отремонтировали двигатели и установили новые тормоза, — сообщили в мэрии. — Новый вагон низкопольный в центральной части — средняя площадка оборудована устройством, позволяющим производить посадку-высадку пассажиров на инвалидных колясках. Вместимость трамвая порядка 150 человек.
Что немаловажно в морозную погоду, трамвай оборудован климатической системой и мощными отопительными приборами.