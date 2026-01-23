В Мехико открылось Почетное консульство Казахстана

Выступая на церемонии, назначенный Почетный консул Казахстана в Мехико Карлос Баррера поблагодарил казахстанскую сторону, а также Правительство и МИД Мексики за оказанное доверие. Он заверил, что приложит максимум усилий для развития двусторонних связей — прежде всего в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также для укрепления деловых контактов между предпринимателями двух стран.