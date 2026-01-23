В Мехико открылось Почетное консульство Казахстана

Новый дипломатический институт стал еще одним шагом в развитии казахско-мексиканских отношений, которые в этом году отмечают 34-летие со дня установления дипломатических связей, передает DKNews.kz.
В церемонии приняли участие представители Посольства Казахстана, Почетный консул РК в Мехико Карлос Баррера, Генеральный директор по Африке, Центральной Азии и Ближнему Востоку МИД Мексики Анибал Гомес Толедо, депутат Палаты депутатов Генерального конгресса Мексики и председатель парламентской группы дружбы «Казахстан — Мексика» Марибель Мартинес Руис, а также представители Министерства экономики Мексики, районной мэрии Мехико «Мигель Идальго», деловых кругов, Национальной палаты перерабатывающей промышленности Мексики (CANACINTRA) и СМИ.
Казахстан как надежный партнер в Центральной Азии.
С приветственным словом выступил советник Посольства Республики Казахстан Ерлан Кубашев, который рассказал о социально-экономическом развитии страны и системных реформах, реализуемых в Казахстане. Он подчеркнул, что открытие Почетного консульства отражает растущий интерес к расширению двустороннего сотрудничества.
Казахстанский дипломат также выразил признательность Министерству иностранных дел Мексики за поддержку кандидатуры Карлоса Барреры, отметив его активный вклад в развитие казахско-мексиканских связей и тесное взаимодействие с Посольством.
Торговля, инвестиции и защита интересов граждан.
Участники церемонии отметили, что институт почетных консульств зарекомендовал себя как эффективный инструмент развития международных связей, расширения торгово-экономического сотрудничества, а также защиты прав и законных интересов граждан и компаний.
Генеральный директор МИД Мексики Анибал Гомес Толедо в своем выступлении подчеркнул поступательное развитие двусторонних отношений и отметил, что Казахстан является важным и надежным партнером Мексики в Центральной Азии. Он также обратил внимание на рост числа казахстанских туристов, посещающих Мексику, назвав это показателем укрепления взаимного доверия и расширения гуманитарных и межчеловеческих контактов.
Новый консул — новые возможности.
Выступая на церемонии, назначенный Почетный консул Казахстана в Мехико Карлос Баррера поблагодарил казахстанскую сторону, а также Правительство и МИД Мексики за оказанное доверие. Он заверил, что приложит максимум усилий для развития двусторонних связей — прежде всего в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также для укрепления деловых контактов между предпринимателями двух стран.
По итогам церемонии Карлосу Баррере было вручено официальное удостоверение Почетного консула, выданное Министерством иностранных дел Мексики.
Второе почетное консульство в Мексике.
Карлос Баррера является мексиканским предпринимателем и занимает пост вице-президента Национальной палаты перерабатывающей промышленности Мексики (CANACINTRA) по промышленному сектору.
Почетное консульство Казахстана в Мехико стало вторым почетным консульским учреждением РК в Мексике. Первое было открыто в 2018 году в городе Гвадалахара и охватывает консульский округ в штатах Халиско и Наярит.
Открытие консульства в столице Мексики призвано придать новый импульс развитию казахско-мексиканского диалога, расширить экономическое сотрудничество и упростить взаимодействие между бизнесом и гражданами двух стран.