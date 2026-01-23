Ричмонд
Минобразования назвало перечень специальностей для целевой подготовки в Беларуси

Минобразования установило перечень специальностей для целевиков в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Минобразования назвало перечень специальностей для целевой подготовки в Беларуси. Это следует из постановления Министерства образования № 12 от 6 января 2026 года. Документ опубликован на Национальном правовом портале.

Согласно постановлению, целевая подготовка рабочих (служащих), специалистов будет осуществляться по всем специальностям среднего специального, профессионально- технического образования, согласно с общегосударственным классификатором Беларуси «Специальности и квалификации», утвержденным Минобразования.

В документе содержится перечень специальностей общего высшего и специального высшего образования, по которым будет осуществляться целевая подготовка. В перечне указаны группы следующие группы специальностей: изобразительное и декоративно-прикладное искусство, лингвистика и межкультурная коммуникация, политология и граждановедение, медицина, военное дело и оборона и ряд других.

Кроме того, прописан и перечень специальностей по каждой группе. Постановление Министерства образования вступает в силу после официального опубликования.

Тем временем вице-премьер Наталья Петкевич сказала, что будет с целевой подготовкой в Беларуси.

Ранее Наталья Петкевич раскрыла, сколько молодых врачей в Беларуси остается работать после распределения.

Кроме того, президент Беларуси Александр Лукашенко признал, что есть много недостатков и косяков здравоохранения Беларуси.

А еще Минобразования изменило вступительные экзамены на 17 специальностей в вузах Беларуси.

