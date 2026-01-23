Минобразования назвало перечень специальностей для целевой подготовки в Беларуси

В документе содержится перечень специальностей общего высшего и специального высшего образования, по которым будет осуществляться целевая подготовка. В перечне указаны группы следующие группы специальностей: изобразительное и декоративно-прикладное искусство, лингвистика и межкультурная коммуникация, политология и граждановедение, медицина, военное дело и оборона и ряд других.