Минобразования назвало перечень специальностей для целевой подготовки в Беларуси. Это следует из постановления Министерства образования № 12 от 6 января 2026 года. Документ опубликован на Национальном правовом портале.
Согласно постановлению, целевая подготовка рабочих (служащих), специалистов будет осуществляться по всем специальностям среднего специального, профессионально- технического образования, согласно с общегосударственным классификатором Беларуси «Специальности и квалификации», утвержденным Минобразования.
В документе содержится перечень специальностей общего высшего и специального высшего образования, по которым будет осуществляться целевая подготовка. В перечне указаны группы следующие группы специальностей: изобразительное и декоративно-прикладное искусство, лингвистика и межкультурная коммуникация, политология и граждановедение, медицина, военное дело и оборона и ряд других.
Кроме того, прописан и перечень специальностей по каждой группе. Постановление Министерства образования вступает в силу после официального опубликования.
Тем временем вице-премьер Наталья Петкевич сказала, что будет с целевой подготовкой в Беларуси.
Ранее Наталья Петкевич раскрыла, сколько молодых врачей в Беларуси остается работать после распределения.
Кроме того, президент Беларуси Александр Лукашенко признал, что есть много недостатков и косяков здравоохранения Беларуси.
А еще Минобразования изменило вступительные экзамены на 17 специальностей в вузах Беларуси.