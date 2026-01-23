Нижегородцам объяснили, почему не работает подогрев сидений на канатке

В «Нижегородских канатных дорогах» уточнили, что система включается только на посадочных станциях, чтобы прогреть сиденья перед посадкой пассажиров. Такой подход используется и в других странах с холодным климатом. Сейчас специалисты из Китая совместно с российскими инженерами продолжают настройку оборудования, чтобы обеспечить его корректную работу при низких температурах.