Школьники из Екатеринбурга пожаловались Мизулиной на классы без отопления

«Завтра в нашем городе морозы −36, а в нашей школе совсем не работает отопление. Температура в классах не поднимается выше −15°!! Классный руководитель сегодня написал, что в школу мы 23 числа идем, буквально что “департамент запретил не учиться, все идем!” Это откровенный бред… Даже если надеть куртку, сидя по часу без движения на уроке, окоченеешь… Как так можно? Уже представляю, как массово мы все заболеваем после такой учебы», — написала одна из учениц.