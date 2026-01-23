Студенты Иркутска смогут ездить на городском транспорте бесплатно 25 января

25 января 2026 года, в День студента, все учащиеся колледжей и вузов Иркутска смогут бесплатно пользоваться городским транспортом. Об этом КП-Иркутск сообщили в местной администрации.
— Акция действует весь день на автобусах, троллейбусах и трамваях, которые обслуживают муниципальные предприятия. Для бесплатного проезда достаточно показать водителю или кондуктору действующий студенческий билет, — говорится в сообщении мэрии.
Кстати, в этом году праздник отметят чуть раньше обычно, то есть не в Татьянин день 25 января, а 24 числа. Связано это, вероятно, с тем, чтобы провести ставшую уже привычной для молодежи из вузов Приангарья акцию «Все на лед!» можно было в крытом катке, а именно в ледовом дворце «Байкал». Такой формат выбран впервые. Что еще ждет сибиряков? Рассказываем здесь.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Ангарске с 24 по 26 января учащиеся вузов и колледжей смогут бесплатно ездить на трамвае.