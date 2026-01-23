Студенты Иркутска смогут ездить на городском транспорте бесплатно 25 января

Кстати, в этом году праздник отметят чуть раньше обычно, то есть не в Татьянин день 25 января, а 24 числа. Связано это, вероятно, с тем, чтобы провести ставшую уже привычной для молодежи из вузов Приангарья акцию «Все на лед!» можно было в крытом катке, а именно в ледовом дворце «Байкал». Такой формат выбран впервые. Что еще ждет сибиряков? Рассказываем здесь.