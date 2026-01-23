Полицейские Волгограда спасли женщину из снежного плена

В этот критический момент мимо проезжали сотрудники Госавтоинспекции. Старший инспектор ДПС Ильяс Бисимбеков и его напарник Юрий Репченко случайно заметили темный объект на белоснежном фоне. Опытный взгляд подсказал им, что это может быть человек. Они немедленно остановились и, поняв, что перед ними замерзающая женщина, без промедления донесли ее до своей патрульной машины.