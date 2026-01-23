Полицейские Волгограда спасли женщину из снежного плена

В Главное управление МВД России по Волгоградской области пришло благодарственное письмо от жительницы Старополтавского района. Она выразила огромную признательность старшему лейтенанту полиции Ильясу Бисимбекову и его напарнику, старшему лейтенанту полиции Юрию Репченко, которые спасли ей жизнь во время снежной пурги, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на полицию региона.
История, которая могла закончиться трагедией, произошла 13 декабря 2025 года. Женщина оказалась в сложной ситуации, когда ей пришлось идти пешком по трассе в условиях сильного снежного бурана. Видимость была практически нулевой, и спустя пару километров пути она полностью потеряла ориентацию. Выбившись из сил, она упала в сугроб, рискуя замерзнуть насмерть.
В этот критический момент мимо проезжали сотрудники Госавтоинспекции. Старший инспектор ДПС Ильяс Бисимбеков и его напарник Юрий Репченко случайно заметили темный объект на белоснежном фоне. Опытный взгляд подсказал им, что это может быть человек. Они немедленно остановились и, поняв, что перед ними замерзающая женщина, без промедления донесли ее до своей патрульной машины.
Полицейские оперативно доставили пострадавшую в ближайшую больницу. Там врачи продолжили бороться за ее жизнь. Благодаря своевременной помощи и профессиональным действиям инспекторов, женщине удалось выжить. Она поправилась и теперь благодарит своих спасителей.