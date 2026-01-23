«Главная ценность жизни» — в Крыму отметили День многодетной семьи

В Крыму сегодня насчитывается больше 38 тысяч многодетных семей, в которых воспитывается 128 тысяч детей. За последние пять лет число многодетных семей увеличилось на девять тысяч уточнил он. Этот праздник призван подчеркнуть значимость роли многодетных семей в обществе и выразить уважение родителям, воспитывающим трех и более детей. Благодаря их усилиям страна сохраняет демографический потенциал, культурные ценности и семейные традиции.