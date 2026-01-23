«Главная ценность жизни» — в Крыму отметили День многодетной семьи

«День многодетной семьи — это хороший региональный праздник Его цель — повышение престижа многодетной семьи, уважения к традициям. Сегодня самая главная ценность для любого человека — это семья. Ну, а будущее любой семьи — в детях. Тут без всяких вариантов», — сказал Аксенов.
В Крыму сегодня насчитывается больше 38 тысяч многодетных семей, в которых воспитывается 128 тысяч детей. За последние пять лет число многодетных семей увеличилось на девять тысяч уточнил он. Этот праздник призван подчеркнуть значимость роли многодетных семей в обществе и выразить уважение родителям, воспитывающим трех и более детей. Благодаря их усилиям страна сохраняет демографический потенциал, культурные ценности и семейные традиции.
По словам Аксенова, многодетные родители своим примером, своим самоотверженным трудом поддерживают будущее страны. Многодетная семья — это большая радость и большой труд, отметил глава региона.
«Когда люди говорят, что у них 9 или 15 детей, то думаю о том, что это ведь надо все бросить и посвятить всю жизнь только служению своей семье, только воспитанию детей», — признался он.
Государство поддерживает многодетные семьи. Есть различные меры материальной поддержки, получения медицинской помощи, организации кружков, внеклассных занятий, напомнил глава республики.
«Цель — создать комфортные условия для того, чтобы люди традиционно думали о том, что главная ценность не деньги, а только большая, крепкая семья. А наша задача — помогать таким людям, поддерживать их и двигаться вперед», — заключил Аксенов.
В рамках мероприятия в Симферополе провели праздничный концерт, ряд многодетных семей получили республиканские награды, благодарности.
Ранее в пятницу глава Госсовета РК Владимир Константинов сообщал, что в этом году на поддержку многодетных семей в крымской бюджете предусмотрено свыше 4 млрд рублей. Эти средства направляются на предоставление материальной помощи, бесплатных путевок в организации детского отдыха и оздоровления, различных льгот, компенсацию расходов на оплату жилых помещений, коммунальных услуг и прочего.
С 1 января в РФ также вступил в силу федеральный закон, направленный на поддержку семей с детьми. Теперь в страховой стаж родителей будут включать периоды ухода за каждым ребенком в возрасте до 1,5 лет — без каких-либо ограничений, сообщал ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Государственный совет Крыма принял в первом и втором чтениях законопроект об установлении нового праздника — Дня многодетной семьи, который будет отмечаться 23 января. Учреждение в Республике Крым памятной даты 23 января — это признание заслуг многодетных семей в соответствии с федеральным законом, отмечают авторы законопроекта.
Установление Дня многодетной семьи в Крыму призвано символически связать региональную политику поддержки семей с федеральными нормам, повысить осведомленность граждан о мерах социальной помощи многодетным семьям, способствовать популяризации многодетности через публичные мероприятия и информационные кампании.