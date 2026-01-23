Дети спят под двумя одеялами, замерзает вода: в Холмогоровке вторые сутки перебои со светом

В посёлке Холмогоровка Зеленоградского района вторые сутки наблюдаются перебои с подачей электроэнергии. Об этом в пятницу, 23 января, «Клопс» сообщили местные жители.
По их словам, проблемы возникли на улицах Коралловой, Жемчужной, Изумрудной, Рубиновой, Бирюзовой, Малахитовой, Алмазной, Хрустальной, Янтарной и в переулке Мирном. Дома отапливаются электрокотлами, из-за сильных морозов жильё успело остыть.
«Дети спят в одежде, под двумя одеялами — романтика, как в походе, только пока без костра, — саркастически отметил один из собеседников “Клопс”. — Взрослые развлекаются иначе. Гадают, успела ли вода в трубах от скважин перемёрзнуть и что будет с септиками, если это “счастье” продлится ещё немного».
Как рассказали очевидцы, электричество исчезло в ночь на 22 января. «Пропала фаза. Энергетики приехали, поковырялись. Днём вроде сделали — на целых три часа. Потом снова: сначала одна фаза, потом вторая. С тех пор — тишина», — отметил один из жителей.
«Клопс» обратился в компанию «Россети Янтарь» с просьбой прокомментировать ситуацию.
«Энергетики полностью восстановили электроснабжение улиц Изумрудной, Жемчужной, Малахитовой, Рубиновой, Бирюзовой, Алмазной, Хрустальной, Янтарной, Коралловой и переулка Мирного в поселке Холмогоровка после отключения воздушной линии 15 кВ. Специалисты выехали на место сразу после поступления сигнала о технологическом нарушении и провели необходимые работы. В настоящее время все потребители получают электроэнергию в полном объеме. Для потребителей работает бесплатный круглосуточный телефон горячей линии: 8 800 220−0−220 (короткий номер для мобильных телефонов — 220)», — говорится в сообщении.
Дома в районе ул. Ломоносова в Калининграде на 15 часов остались без света и отопления при ночном морозе в −13 °C.