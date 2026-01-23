Дети спят под двумя одеялами, замерзает вода: в Холмогоровке вторые сутки перебои со светом

«Дети спят в одежде, под двумя одеялами — романтика, как в походе, только пока без костра, — саркастически отметил один из собеседников “Клопс”. — Взрослые развлекаются иначе. Гадают, успела ли вода в трубах от скважин перемёрзнуть и что будет с септиками, если это “счастье” продлится ещё немного».