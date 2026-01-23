В Башкирии отремонтировали 355 километров дорог

В Башкирии по итогам 2025 года в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» удалось привести в нормативное состояние 355 километров автодорог. Также был проведен ремонт 11 мостов и других искусственных сооружений общей протяженностью 1260 погонных метров.
Как отмечают в Министерстве транспорта республики, объем выполненных работ превысил показатели предыдущего, 2024 года, когда дороги ремонтировались в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сразу на 40%.
В планах на 2026 год у властей — привести в порядок еще около 400 километров дорог и 1500 погонных метров мостовых переходов. Среди ключевых задач — строительство западного обхода Толбазов, ремонт дорог, пострадавших при возведении скоростной трассы М-12, и завершение ранее начатых проектов, например, по расширению дороги в Стерлитамаке.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.