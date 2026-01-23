В Башкирии отремонтировали 355 километров дорог

В планах на 2026 год у властей — привести в порядок еще около 400 километров дорог и 1500 погонных метров мостовых переходов. Среди ключевых задач — строительство западного обхода Толбазов, ремонт дорог, пострадавших при возведении скоростной трассы М-12, и завершение ранее начатых проектов, например, по расширению дороги в Стерлитамаке.