Белорусские туристы смогут отдыхать в Иордании в три раза дольше

Так, с января 2026 года все, кто приезжает в Иорданию с целью туризма, могут находиться на территории страны до трех месяцев. До сих пор этот срок был не больше месяца.
Правило касается всех, кто посещает Иорданию не по рабочей визе, — тех, кто въезжает и по e-Visa, и по визе по прибытии. Последний вариант также доступен для белорусских туристов.
К слову, с 10 марта анонсируют восстановление чартерной программы «Интерсити» и Belavia в Акабу.
Власти Иордании считают, что продление сроков пребывания туристов в стране положительно повлияет на туристическую и медико-оздоровительную отрасль.