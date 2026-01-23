Ричмонд
Белорусские туристы смогут отдыхать в Иордании в три раза дольше

Министерство внутренних дел Иордании смягчила правила въезда для туристов, в том числе и из Беларуси. Подробности сообщает Республиканской союз туристических организаций. ﻿

Источник: Freepik

Так, с января 2026 года все, кто приезжает в Иорданию с целью туризма, могут находиться на территории страны до трех месяцев. До сих пор этот срок был не больше месяца.

Правило касается всех, кто посещает Иорданию не по рабочей визе, — тех, кто въезжает и по e-Visa, и по визе по прибытии. Последний вариант также доступен для белорусских туристов.

К слову, с 10 марта анонсируют восстановление чартерной программы «Интерсити» и Belavia в Акабу.

Власти Иордании считают, что продление сроков пребывания туристов в стране положительно повлияет на туристическую и медико-оздоровительную отрасль.