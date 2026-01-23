Омские тепловики ответили на жалобу горожан о новой аварии на месте предыдущей

В Омске 23 января жильцы дома № 28 на улице Рокоссовского сообщили о новом порыве труб отопления, о чем мы уже писали утром. Чуть позже на жалобу горожан на том же Телеграм-канале «Аварийный Омск» в комментариях ответила муниципальная «Тепловая компания».
По словам ее пресс-службы, из-за морозов сейчас невозможно провести полноценный ремонт лопнувших труб.
«По адресу улица Рокоссовского 28 в настоящее время на участке тепловых сетей проведено обследование, по результатам которого выявлены места возможных дефектов трубопроводов. На месте производства работ ограждения установлены. Сегодня запланировано выполнить подсыпку щебнем. Из-за необходимости отключения потребителей от теплоснабжения, необходимые ремонтные работы на участке тепловых сетей по указанному адресу запланировано выполнить при установлении благоприятных погодных условий с устойчивой температурой наружного воздуха до −20 градусов. Указать точные сроки в данный момент не представляется возможным», — уточнили в компании.
Там же, в тексте жалобы, местная жительница посетовала, что тепловики якобы выставили жильцам счет за отопление и в те два дня, когда в доме тепла фактически из-за аварии не было. На это уже ответила со своего аккаунта областная ГЖИ:
«При отсутствии отопления собственникам следует обратиться в управляющую организацию для получения акта. Данный акт будет являться основанием для перерасчета коммунальных платежей — необходимо обратиться в ресурсоснабжающую организацию».
Прежняя авария стала причиной отключения горячей воды и отопления в 48 домах и нежилых зданиях на улице Рокоссовского.