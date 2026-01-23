Минсвязи прокомментировало ограничение безлимитных тарифов связи для белорусов

Залесский подчеркнул, что ведомство ведет постоянную работу, связанную с улучшением качества мобильной связи в стране. Он пояснил, что постановление № 38 является одним из элементов данной работы. Документ предусматривает ограничение объема трафика, который потребляет белорус на безлимитной скорости и безлимитных тарифах. По его словам, указанный объем трафика был установлен в размере 30 гигабайт. А после их достижения в месяц скорость у абонента будет снижаться до 1 мегабита в секунду.