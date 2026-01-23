Минсвязи прокомментировало ограничение безлимитных тарифов связи для белорусов. Подробности озвучил министр связи и информатизации Кирилл Залесский. Об этом пишет БелТА.
Залесский подчеркнул, что ведомство ведет постоянную работу, связанную с улучшением качества мобильной связи в стране. Он пояснил, что постановление № 38 является одним из элементов данной работы. Документ предусматривает ограничение объема трафика, который потребляет белорус на безлимитной скорости и безлимитных тарифах. По его словам, указанный объем трафика был установлен в размере 30 гигабайт. А после их достижения в месяц скорость у абонента будет снижаться до 1 мегабита в секунду.
— Это затронет всего менее 15% абонентов, которые потребляют чрезмерно много трафика для каких-то целей, — заявил министр связи.
Кирилл Залесский обратил внимание, что подобным образом в стране намерены разгрузить мобильные сети, а также дать возможность другим абонентам иметь быстрый и удобный доступ в мобильную сеть. Он отметил, что средний объем трафика на одного белоруса составляет в месяц 16 гигабайт:
— Если вы или ваши дети-подростки потребляете 40, 50 или 60 Гб в месяц и это довольно часто случается, стоит задуматься, что это за трафик и какого содержания контент.
Министр связи высказал убеждение в том, что указанное не окажет серьезного влияния на белорусов с точки зрения удобства использования мобильных сетей, а, наоборот, даст возможность разгрузить сети, обеспечить равный, удобный доступ для всех абонентов.
