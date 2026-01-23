Ричмонд
Музей современного искусства ПЕРММ возглавит замдиректора «Губернии»

Пост директора музея займет Елена Новикова.

Источник: Евгений Бирюков/страница ВКонтакте ПДНТ "Губерния"

Директором Музея современного искусства ПЕРММ станет заместитель директора Пермского дома народного творчества «Губерния» Елена Новикова. По данным «Нового компаньона», в ближайшие дни нового руководителя представят коллективу музея.

Елене Новиковой 38 лет. Она окончила историко-политологический факультет Пермского университета.

— Целеустремленная и трудолюбивая, упорная в достижении поставленных целей и творческая, дисциплинированная и яркая, — так отзываются об Елене Новиковой в «Губернии». — Добавим к этому внимание к деталям, серьезное отношение к делу, умение увидеть ситуацию и сотрудника по-новому.

Напомним, прежний директор музея Наиля Аллахвердиева, руководившая ПЕРММ с 2019 года, покинула должность в декабре 2024 года. Более года обязанности директора временно исполнял Станислав Павлов, заведующий отделом маркетинга и рекламы музея.