Музей современного искусства ПЕРММ возглавит замдиректора «Губернии»

Директором Музея современного искусства ПЕРММ станет заместитель директора Пермского дома народного творчества «Губерния» Елена Новикова. По данным «Нового компаньона», в ближайшие дни нового руководителя представят коллективу музея.
Елене Новиковой 38 лет. Она окончила историко-политологический факультет Пермского университета.
— Целеустремленная и трудолюбивая, упорная в достижении поставленных целей и творческая, дисциплинированная и яркая, — так отзываются об Елене Новиковой в «Губернии». — Добавим к этому внимание к деталям, серьезное отношение к делу, умение увидеть ситуацию и сотрудника по-новому.
Напомним, прежний директор музея Наиля Аллахвердиева, руководившая ПЕРММ с 2019 года, покинула должность в декабре 2024 года. Более года обязанности директора временно исполнял Станислав Павлов, заведующий отделом маркетинга и рекламы музея.