Часть Ворошиловского района в Ростове осталась без водоснабжения

Порыв водовода на пр. Королева, 25 «Г» привел к остановке водоснабжение части Ворошиловского района Ростова-на-Дону.

Источник: Коммерсантъ

Об этом в своем Telegram-канале сообщает министр ЖКХ области Антонина Пшеничная.

Без воды остались дома и объекты в границах улиц Орбитальная — Беляева — Королева — Космонавтов.

Завершить работы планируется до 16:00 23 декабря.