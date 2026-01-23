В Волгоградской области разрешили отстрел волков

В Волгоградской области разрешили отстрел двух волков. Меры приняли в охотничьем заказнике «Куланинский» по просьбам жителей села Бутковка Камышинского района, которых хищники начали тревожить.
Приказ облкомприроды, разрешающий охоту на половозрелых особей, вступил в силу 21 января 2026 года и будет действовать до 19 февраля. Это значит, что в ближайшие недели специалисты смогут отстрелять животных, чтобы снизить риск нападений и защитить домашний скот жителей.
Такая практика в регионе не редкость. Ранее, с 31 декабря 2025 года по 29 января 2026-го, разрешили отстрелить 67 кабанов. Решения о регулировании численности диких животных принимаются, когда они становятся угрозой для людей или сельского хозяйства.
