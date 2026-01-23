На аварийном отрезке водовода в Ростовской области сделали железную вставку

Гуково-Гундровский водовод, после аварии на котором жители двух городов и двух районов Ростовской области несколько дней оставались без воды, не проходил обслуживание с момента постройки. Сделать это не представлялось возможным, так как требовалась остановка на длительный срок. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель по производству ГУП РО «УРСВ» Андрей Кошкарев.
— Он просел, стекло не выдержало и деформировалось. Сделали вставку железную. Когда-то в советское время было два водовода, потом приняли решение их капитально отремонтировать. Был сделан проект, прошла экспертиза, но в итоге остался один водовод. Для обслуживания его нужно было остановить на несколько суток, на неделю. С момента постройки он никогда не обслуживался, только устранялись аварии, — сообщил Андрей Кошкарев.
По словам представителя водоканала, с момента создания водовода на нем произошло более 400 аварий, некоторые из которых длились более 80 часов.
Напомним, ранее в города Гуково и Зверево, а также населенные пункты в Каменском и Красносулинском районах несколько дней оставались без воды из-за порывов на магистральном водоводе.
Аварийный ремонт завершили, и, по данным властей региона, ресурс уже подается в территории, но к некоторым потребителям вода все еще поступает с пониженным давлением. Коммунальные работы продолжаются. Подвоз воды не прекращали.
