На аварийном отрезке водовода в Ростовской области сделали железную вставку

— Он просел, стекло не выдержало и деформировалось. Сделали вставку железную. Когда-то в советское время было два водовода, потом приняли решение их капитально отремонтировать. Был сделан проект, прошла экспертиза, но в итоге остался один водовод. Для обслуживания его нужно было остановить на несколько суток, на неделю. С момента постройки он никогда не обслуживался, только устранялись аварии, — сообщил Андрей Кошкарев.