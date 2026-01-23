Ричмонд
Где можно проверить воду на качество? Ответ «Минскводоканала»

МИНСК, 23 янв — Sputnik. Проверка воды на качество в домашних условиях не будет достоверной, для этого требуется специальное лабораторное исследование, сообщил первый заместитель директора — главный инженер предприятия «Минскводоканал» Антон Голоскок, передает корреспондент Sputnik.

Источник: Sputnik.by

«Вода исследуется в специальных учреждениях и лабораториях. У нас (в “Минскводоканале” — Sputnik) аккредитованная лаборатория выполняет подобного рода исследования. Кроме нас, такие лаборатории есть еще и в других организациях», — рассказал Голоскок в ходе пресс-конференции в пятницу.

Он отметил, что граждане для того, чтобы удостовериться в качестве воды, обращаются как правило либо в «Минскводоканал», либо в Республиканский центр гигиены и эпидемиологии.

После проверки воды на качество, обратившийся получает протокол испытаний с подробным исследованием взятых образцов воды.

«Именно в нем можно найти ответ на вопрос, какого качества вода», — добавил Голоскок.