Где можно проверить воду на качество? Ответ «Минскводоканала»

«Вода исследуется в специальных учреждениях и лабораториях. У нас (в “Минскводоканале” — Sputnik) аккредитованная лаборатория выполняет подобного рода исследования. Кроме нас, такие лаборатории есть еще и в других организациях», — рассказал Голоскок в ходе пресс-конференции в пятницу.
Он отметил, что граждане для того, чтобы удостовериться в качестве воды, обращаются как правило либо в «Минскводоканал», либо в Республиканский центр гигиены и эпидемиологии.
После проверки воды на качество, обратившийся получает протокол испытаний с подробным исследованием взятых образцов воды.
«Именно в нем можно найти ответ на вопрос, какого качества вода», — добавил Голоскок.