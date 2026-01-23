Ричмонд
Приложение еще одного крупного банка Беларуси было удалено из AppStore

Еще один крупный банк Беларуси лишился мобильного приложения для iOS.

Источник: Комсомольская правда

Приложение еще одного крупного банка Беларуси было удалено из AppStore. Подробности рассказали в «Белгазпромбанке».

В банке обратились к белорусам и отметили, что по независящим причинам мобильные приложения DailyFin, BGPB mobile и BGPB Business стали недоступны для скачивания пользователям Apple в AppStore.

«Push-уведомления перестанут поступать на ваше устройство. Однако вся история операций; и новые сообщения будут доступны в приложении, как и ранее», — пояснили в финансовом учреждении.

В «Белгазпромбанке» рекомендуют клиентам не удалять ранее установленные приложения (речь идет про DailyFin, BGPB mobile и BGPB Business). Кроме того, следует подключить в мобильных приложениях DailyFin, BGPB mobile e-mail-уведомления для того, чтобы получать информацию про каждую совершенную операцию по банковской карте.

Вместе с тем бизнес-клиентам — пользователям приложения BGPB Business — для оперативного контроля изменений остатков по счетам следует подключить информирование посредством e-mail уведомления в «Интернет-банк. Бизнес».

Ранее крупный белорусский банк закрывает мобильное приложение на iOS.

Тем временем Минсвязи прокомментировало ограничение безлимитных тарифов связи для белорусов.

Кроме того, адвокат назвала белорусам документы, которые нельзя выбрасывать.