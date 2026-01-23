Приложение еще одного крупного банка Беларуси было удалено из AppStore

В «Белгазпромбанке» рекомендуют клиентам не удалять ранее установленные приложения (речь идет про DailyFin, BGPB mobile и BGPB Business). Кроме того, следует подключить в мобильных приложениях DailyFin, BGPB mobile e-mail-уведомления для того, чтобы получать информацию про каждую совершенную операцию по банковской карте.