В Уфе задержали на перроне вокзала скрывавшегося от алиментов отца

Должнику по алиментам не удалось скрыться от правосудия в Уфе.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе на железнодорожном вокзале был задержан мужчина, долгое время скрывавшийся от уплаты алиментов на своего ребенка. Как сообщили в службе судебных приставов, на него ранее было заведено исполнительное производство в Илишевском районе.

Поначалу деньги на содержание дочери взыскивали с его заработной платы. Однако затем мужчина уволился, прекратил выплаты и перестал выходить на связь с приставами. В итоге его объявили в розыск и внесли в специальный базу.

Накануне приставы получили информацию о том, что неплательщик купил билеты на поезд из Краснодара в Уфу. Они оперативно передали данные транспортной полиции и выехали на место. По прибытии состава на перрон мужчину встретили представители закона.

Как выяснилось, он направлялся на родину в надежде провести там каникулы, однако вместо этого первый день ему пришлось провести в изоляторе временного содержания. Суд, рассмотрев материалы, назначил ему наказание в виде обязательных работ.

