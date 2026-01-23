Девятибалльные пробки парализовали Иркутск вечером 23 января

Рабочая неделя подошла к концу, и все сибиряки сразу рванули домой. Из-за этого вечером 23 января 2026 года на улицах Иркутска образовались девятибалльные пробки! Судя по картам, в ожидании замер весь центр города — улица Дзержинского, Тимирязева, Ленина, Степана Разина, Чкалова и многие другие.
Затруднено движение на Иркутном и Академическом мостах, частично на плотине ГЭС. Ситуация на Качугском тракте, на удивление, спокойная. Однако на Рабочего Штаба придется постоять.
— Зато выспаться можно! — не теряют оптимизма сибиряки.
— Куплю машину, которая стоит ближе к концу пробки!
— День прошел, число сменилось и … ничего не изменилось! — пишут другие.
Остается лишь ждать, когда ситуация на дороге немного стабилизируется. Хорошо хоть, морозы отступили!
