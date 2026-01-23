Ричмонд
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Девятибалльные пробки парализовали Иркутск вечером 23 января

Судя по картам, в ожидании замер весь центр города.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Рабочая неделя подошла к концу, и все сибиряки сразу рванули домой. Из-за этого вечером 23 января 2026 года на улицах Иркутска образовались девятибалльные пробки! Судя по картам, в ожидании замер весь центр города — улица Дзержинского, Тимирязева, Ленина, Степана Разина, Чкалова и многие другие.

Затруднено движение на Иркутном и Академическом мостах, частично на плотине ГЭС. Ситуация на Качугском тракте, на удивление, спокойная. Однако на Рабочего Штаба придется постоять.

— Зато выспаться можно! — не теряют оптимизма сибиряки.

— Куплю машину, которая стоит ближе к концу пробки!

— День прошел, число сменилось и … ничего не изменилось! — пишут другие.

Остается лишь ждать, когда ситуация на дороге немного стабилизируется. Хорошо хоть, морозы отступили! Кстати, прогноз на выходные — на сайте КП-Иркутск.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что студенты Иркутска смогут ездить на городском транспорте бесплатно 25 января.